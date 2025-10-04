Що заважає завершити "шатдаун" в США?

Після 3 днів припинення роботи уряду Дональд Трамп посилив тиск на демократів, щоб ті припинили протистояння та погодилися на план республіканців щодо відновлення держфінансування, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Чи вигідно зараз переходити із одного виду пенсії на інший

Втім цей план так і не був прийнятий, а тому припинення роботи уряду США триватиме щонайменше до понеділка, 6 жовтня.

Загалом адміністрація Трампа вже заморозила щонайменше 28 мільярдів доларів фінансування міст та штатів, що підтримують Демократичну партію.

Це було зроблено для того, щоб посилити кампанію Трампа, яка спрямована на використання надзвичайної влади уряду США для покарання політичних суперників.

Цікаво, що як повідомляє Укрінформ, під час переговорів обох партій у п'ятницю 3 жовтня, була висунута одна із пропозицій щодо коротшого терміну для резолюції про тимчасове поновлення фінансування уряду – до 31 жовтня.

Республіканці не погодилися, але заявили, що простір для переговорів існує за умови припинення "шатдауну".

Нагадуємо! Урядовий "шатдаун" у США був запроваджений у середу, 1 жовтня. А саме значення терміну "шатдаун" означає тимчасове припинення роботи держорганів країни.

Що відомо про "шатдаун" в США?