Такі версії прокоментував речник українського МЗС Георгій Тихий, передає 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.
Чи зупинилося постачання зброї в Україну через шатдаун у США?
Дипломат категорично відкинув повідомлення про нібито зупинку військової підтримки України через бюджетну кризу в США.
Коментуючи статтю The Telegraph, яка висловлювала занепокоєння щодо можливих перебоїв у допомозі, він наголосив, що така інформація не відповідає дійсності.
Неправда. Переговори щодо дронової угоди між Україною і США тривають, як було заплановано, і постачання продовжують надходити,
– запевнив Тихий.
Зауважте! У США вперше з 2010 року стався шатдаун, що означає часткове припинення роботи федеральних органів влади. Це відбулося через розбіжності між республіканцями та демократами щодо нового бюджету, який так і не був затверджений.
Посол України в США Ольга Стефанішина також відреагувала на поширену в ЗМІ інформацію про проблеми у військовій співпраці між Україною та США.
Вона запевнила, що шатдаун у США не впливає на військову допомогу Україні, і всі поставки здійснюються за планом. Посольство уважно стежить за ситуацією та підтримує постійний контакт із американськими партнерами.
Наразі прямого впливу немає. Усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком,
– написала Стефанішина.
Що цьому передувало?
- На тлі шатдауну в США українські та міжнародні гуманітарні організації попереджали, що зупинка переговорів між сторонами може мати катастрофічні наслідки.
- У The Telegraph наголошували на неможливості погоджувати питання постачання зброї й належним чином продовжувати переговорний процес через вимушені відпустки сотень тисяч федеральних службовців.
- Водночас напруги ситуації додає Росія, яка останнім часом активізує атаки на Україну та провокує країни Європи.
- З іншого боку, за даними FT, США готуються надати Києву нові розвідувальні дані, які підвищать точність атак і дозволять ефективніше використовувати новітню далекобійну зброю.
- До того ж наразі актуалізуються дискусії стосовно надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. У ЗМІ припускають, що це виглядає малоймовірним, оскільки вони зарезервовані для потреб Військово-морських сил США.
- Натомість Україна може отримати менш далекобійне озброєння, або європейські партнери закуплять для Києва зброю великої дальності.