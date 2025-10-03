Такие версии прокомментировал представитель украинского МИДа Георгий Тихий, передает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

Остановились ли поставки оружия в Украину из-за шатдауна в США?

Дипломат категорически отверг сообщения о якобы остановке военной поддержки Украины из-за бюджетного кризиса в США.

Комментируя статью The Telegraph, которая выражала беспокойство относительно возможных перебоев в помощи, он отметил, что такая информация не соответствует действительности.

Неправда. Переговоры по дроновому соглашению между Украиной и США продолжаются, как было запланировано, и поставки продолжают поступать,

– заверил Тихий.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина также отреагировала на распространенную в СМИ информацию о проблемах в военном сотрудничестве между Украиной и США.

Она заверила, что шатдаун в США не влияет на военную помощь Украине, и все поставки осуществляются по плану. Посольство внимательно следит за ситуацией и поддерживает постоянный контакт с американскими партнерами.

На данный момент прямого влияния нет. Все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику,

– написала Стефанишина.

Заметьте! В США впервые с 2010 года произошел шатдаун, что означает частичную приостановку работы федеральных органов власти. Это произошло из-за разногласий между республиканцами и демократами относительно нового бюджета, который так и не был утвержден.

Что этому предшествовало?