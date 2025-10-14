Речь идет о президенте Турции Реджепе Эрдогане. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа журналистам на борту Air Force One на пути из Египта.

Почему Трамп считает, что Эрдоган поможет завершить войну в Украине?

По словам Трампа, Эрдогана уважают как в Украине, так и в России. Кроме этого, американский лидер считает, что ему удалось получить уважение российского диктатора Владимира Путина.

Его уважают люди, и он мой друг, я дружу с крутыми, но не со слабыми,

– сказал Трамп.

Что Трамп говорит об Эрдогане: коротко о главном?