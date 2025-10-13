Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала объяснил, какие последствия будет иметь для Украины постепенное урегулирование конфликта между Израилем и ХАМАС. Он спрогнозировал действия США относительно войны в Украине.

К теме Укрепление мира в Газе и возвращение заложников: все о ситуации на Ближнем Востоке

Способен ли Трамп завершить войну в Украине после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке?

Джигун отметил, что когда в октябре 2023 года произошло новое обострение конфликта – ХАМАС взяло в заложники более 200 израильтян, – эти события отвлекли внимание США и Европы от войны в Украине.

Обратите внимание! Дональд Трамп 13 октября вместе с президентами Катара, Египта и Турции подписал документ о первом этапе соглашения о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС. Также ХАМАС освободил 20 заложников, которые были захвачены в Израиле в октябре 2023 года. Этому предшествовали сложные и длительные переговоры.

В то же время трудно спрогнозировать, по мнению политолога, действительно ли, удастся решить конфликт на Ближнем Востоке, который длится десятилетия и вспыхивает время от времени. Поэтому, как изменится расклад сил в этом регионе за несколько лет, вероятно, уже после президентства Дональда Трампа, сейчас невозможно понять.

Однако это дополнительная возможность для Украины привлечь внимание на себя. Наше противостояние с Россией в исторической ретроспективе длится веками с остановками, но его активная фаза – почти 11 лет,

– подчеркнул он.

Если Трампу удалось решить противостояние, что длится много десятилетий, то, как заметил партнер коммуникационного агентства Good Politics, очевидно, что он мог бы приложить больше усилий, энергии и влияния для того, чтобы закончить эту войну.

Большим преимуществом Украины является то, что это соглашение между Израилем и ХАМАС придаст импульс Трампу относительно того, что он может достигать крупных соглашений и, действительно, может заканчивать войны. Его давление на Путина может сработать так же как сработало давление на ХАМАС,

– подчеркнул он.

Тактика Трампа по решению конфликта на Ближнем Востоке была построена на том, что он силой, харизмой, мудростью должен был заставить стороны подписать соглашение. Когда же президент США увидел, что ХАМАС не идет ни на какие договоренности, он, как объяснил Джигун, усилил поддержку Израиля. Также начал давить на ХАМАС, угрожая, что для него будет еще хуже, а Израиль дополнительно получит дальнобойное оружие, разведданные и тому подобное.

И это сработало, потому что в ХАМАС поняли, что нет возможности отвернуться от этой войны и остаться без соглашения, что угрожало их существованию,

– заметил Максим Джигун.

Поэтому есть ощущение, по словам политолога, что сценарий, который сработал на Ближнем Востоке, мог бы быть реализован Трампом по войне в Украине. Первые признаки этого есть в заявлениях о предоставлении Украине ракет Tomahawk, об общении с Россией на языке ультиматума, или она заканчивает войну, или усиливается давление на нее и эскалируется война.

Сейчас вопрос в том, имеет ли Россия такой запас сил, такую поддержку со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана и такую экономическую выносливость, чтобы пренебрегать заявлениями и предложениями со стороны американского лидера,

– подчеркнул политолог.

Поэтому он надеется, что это соглашение даст вдохновение Трампу не прогибаться под Россию и не соглашаться на условия абсолютно неприемлемые не только для Украины, но и для свободного мира.

Что говорил Трамп о развязывании войны в Украине?