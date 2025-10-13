Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в ефірі 24 Каналу пояснив, які наслідки матиме для України поступове врегулювання конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Він спрогнозував дії президента США щодо війни в Україні.

Чи здатний Трамп завершити війну в Україні після врегулювання конфлікту на Близькому Сході?

Джигун зазначив, що коли у жовтні 2023 року відбулось нове загострення конфлікту – ХАМАС взяло у заручники понад 200 ізраїльтян, – ці події відвернули увагу США та Європи від війни в Україні.

Зверніть увагу! Дональд Трамп 13 жовтня разом з президентами Катару, Єгипту та Туреччини підписав документ щодо першого етапу угоди про припинення вогню в Газі між Ізраїлем та ХАМАС. Також ХАМАС звільнив 20 заручників, які були захоплені в Ізраїлі в жовтні 2023 року. Цьому передували складні та тривалі переговори.

Водночас важко спрогнозувати, на думку політолога, чи, дійсно, вдасться розв'язати конфлікт на Близькому Сході, який триває десятиліття та спалахує час від часу. Тому, як зміниться розклад сил у цьому регіоні за кілька років, імовірно, вже після президентства Дональда Трампа, зараз не можливо зрозуміти.

Однак це додаткова можливість для України привернути увагу на себе. Наше протистояння з Росією в історичній ретроспективі триває століттями з зупинками, але його найактивніша фаза – майже 11 років,

– наголосив він.

Якщо Трампу вдалося вирішити протистояння, що триває багато десятиліть, то, як зауважив партнер комунікаційної агенції Good Politics, очевидно, що він міг би докласти більше зусиль, енергії і впливу задля того, аби закінчити цю війну.

Більшою перевагою України є те, що ця угода між Ізраїлем та ХАМАС додасть імпульсу Трампу щодо того, що він може досягати великих угод та, дійсно, може закінчувати війни. Його тиск на Путіна може спрацювати так само як спрацював тиск на ХАМАС,

– підкреслив він.

Тактика Трампа щодо розв'язання конфлікту на Близькому Сході була побудована на тому, що він силою, харизмою, мудрістю мав змусити сторони підписати угоду. Коли ж президент США побачив, що ХАМАС не йде на жодні домовленості, він, як пояснив Джигун, посилив підтримку Ізраїлю. Також почав тиснути на ХАМАС, погрожуючи, що для нього буде ще гірше, а Ізраїль додатково отримає далекобійну зброю, розвіддані тощо.

І це спрацювало, тому що у ХАМАС зрозуміли, що немає можливості відвернутися від цієї війни і залишитися без угоди, що загрожувало їхньому існуванню,

– зауважив Максим Джигун.

Тому є відчуття, за словами політолога, що сценарій, який спрацював на Близькому Сході, міг би бути реалізований Трампом щодо війни в Україні. Перші ознаки цього є у заявах про надання Україні ракет Tomahawk, про спілкування з Росією мовою ультиматуму, або вона закінчує війну, або посилюється тиск на неї та ескалюється війна.

Зараз питання у тому, чи має Росія такий запас сил, таку підтримку з боку Китаю, Північної Кореї та Ірану і таку економічну витривалість, щоб нехтувати заявами і пропозиціями з боку американського лідера,

– наголосив політолог.

Тому він сподівається, що ця угода дасть натхнення Трампу не прогинатися під Росію і не погоджуватися на умови абсолютно неприйнятні не лише для України, але й для вільного світу.

Що говорив Трамп про розв'язання війни в Україні?