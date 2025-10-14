Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. По его словам, судя по всему, Украине удалось найти подход к Дональду Трампу. В начале ситуация была более чем тревожной.

Как отметил Джигун, Украина продемонстрировала удивительную способность не уступать даже в очень трудном положении. Сначала взгляд нашего государства на войну был альтернативным для Трампа. Сейчас президент США стал более сговорчивым.

Мы видим сейчас эти звонки Зеленского и Трампа. Вероятнее всего, они обсуждали что-то прикладное. Одно дело, когда есть протокольный звонок, чтобы обсудить общие вещи. А звонки 2 дня подряд говорят о чем-то прикладном,

– отметил Джигун.

Поэтому, вполне вероятно, что сейчас готовится что-то очень интересное. Об этом специально не говорят на публику, чтобы не сорвать процесс. И это вполне может быть связано с вопросом передачи Украине ракет Tomahawk. Не зря Трамп активизировался с этим вопросом в последнее время.

