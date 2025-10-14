Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала прокомментировал то, что Виткофф во время прошлого визита некорректно интерпретировал российские предложения и фактически продвигал кремлевские нарративы. А также отметил, что Украине необходимо срочно представить американской стороне свои предложения и "красные линии", пока план не стал официальным.

Почему работа Виткоффа создает риски для Украины?

Политолог отметил, что сначала это выглядело как критика в адрес Уиткоффа – мол, человек был не подготовлен к этим переговорам. Но Трамп дал понять, что в принципе он доволен работой Уиткоффа, что тот неплохо поработал с Россией и достиг результата.

Уиткофф в ближайшее время поедет с поручением Трампа в Москву. И здесь есть определенные риски для Украины. Несмотря на то, что американский президент положительно оценивает работу Уиткоффа, тот неоднократно попадал под манипулятивное влияние Путина и по сути часто представлял не столько Трампа в отношениях с Россией, а наоборот.

"С ним несколько раз срабатывал эффект испорченного телефона, когда Путин ему что-то рассказывал. И здесь как раз пять часов имеют значение, потому что, думаю, за это время Стив Уиткофф забывал, о чем начинался разговор или чем он закончился. Из-за перевода и большого потока новой информации", – считает политолог.

Стив Уиткофф иногда терялся в потоке информации, в частности по истории России и Украины, которую ему рассказывает Путин. А во время августовских переговоров Путин предложил односторонний вывод украинских войск из Донецкой области как условие прекращения боевых действий, что для Украины было неприемлемо. Уиткофф интерпретировал это как возможный компромисс – якобы Россия в ответ должна была вывести свои войска из Херсонской и Запорожской областей, хотя россияне позже опровергли эти намерения.

Почему украинским представителям надо действовать на опережение?

Действия Виткоффа создают определенные риски для Украины, и поэтому украинские представители должны работать на опережение, четко очерчивая американской стороне свои "красные линии", предложения и границы приемлемого.

Политолог объясняет, что украинские представители должны активно работать над оценкой возможных американских инициатив по завершению войны между Россией и Украиной.

Существует вероятность, что в американском плане будут предложения, которые могут быть неприемлемыми для Украины, и поэтому эту информацию необходимо получить и проанализировать заранее,

– объясняет Фесенко.

Главная задача украинской стороны понять, какие предложения могут появиться, и нейтрализовать те, что являются неприемлемыми, до того как они станут официальной позицией США. Сейчас открывается окно возможностей для переговоров.

"Нам сейчас, еще до официального возобновления или начала мирных переговоров, надо поработать отдельно с американцами. Именно этим и будут заниматься наши переговорщики на этой неделе", – подытожил эксперт.

