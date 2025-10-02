Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, обратив внимание на важные сигналы, которые поступают из США. Он предположил, какую позицию в отношении России может выбрать ее партнер перед угрозой экономического давления Запада.

Как США и Европа будут давить на Китай в отношении России?

Леонов отметил, что еще одним фактором того, что США меняет политику в отношении России, является отставка спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который наладил контакт с Кремлем и пытался продвигать интересы России. Из американских источников известно, что Уиткоффа таки "съел" госсекретарь Марко Рубио.

По некоторым данным, именно Уиткофф оставался едва ли не единственным человеком в окружении Трампа, который настаивал на уступках для России. Потому что большинство окружения президента США уже поняло, что с Россией очень трудно договориться, а Путин является не договороспособным,

– подчеркнул он.

Если же и возможны определенные договоренности, по его мнению, то не с Москвой, а на высшем уровне – с Пекином. Поэтому на предстоящей встрече Трампа с Си Цзиньпином будет затронут вопрос возможного мира в Украине, прекращения огня и давления на Россию.

Самое важное, что Китай готов торговаться интересами России ради своих,

– отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Изменение отношения Трампа к Владимиру Путину также было вызвано российскими провокациями в Европе, и президенту США придется на них реагировать. В 2026 году в Соединенных Штатах состоятся выборы в Конгресс, и избиратели Республиканской партии, по словам Леонова, будут требовать от власти более жестоких подходов к России.

Комплексно все факторы будут давить на Трампа, и он начнет вводить санкции против России.

В то же время сегодня даже угроза введения вторичных санкций приводит к результату того, что в Китае некоторые порты приостановили принимать суда российского теневого танкерного флота. Также часть санкции Европейского Союза с 19-го пакета направлена против китайских компаний, которые помогают России обходить экономические ограничения,

– отметил Александр Леонов.

Если же США и Европа придут к согласию относительно совместного давления на Китай, у него, по мнению исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента", не останется ни одного шанса уклониться. Потому что КНР получает от продажи товаров в Соединенные Штаты на 600 миллиардов долларов, в Европу – на 800 миллиардов долларов, а в Россию – только на 200 миллиардов долларов.

Он добавил, что два крупнейших рынка могут заставить Китай выбирать – или давить на Россию по окончанию войны, или отказываться от рынков, которые Пекин не может компенсировать. Поэтому переговоры Трампа и Си Цзиньпиня будут касаться и этого вопроса также.

