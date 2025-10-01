Почему компания отказалась от строительства?

Контракт стоимостью около 180 миллионов долларов компания разорвала после того, как выяснила, что заказчик танкеров мог быть причастен к схемам по обходу санкций США, сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Смотрите также Китай введет меры для ограничения деятельности "теневого флота"

По словам Ермака, судостроитель отказался от заказа даже несмотря на то, что строительство одного танкера уже началось. Компания успела получить аванс в размере 22,5 миллиона долларов США).

Благодарен США за санкции. Они работают и точно будут иметь влияние на покупателей российских энергоресурсов, если ударить по этой отрасли,

– отметил Ермак.

По информации Центра транспортных стратегий, контракты на строительство танкеров на 50 тысяч тонн каждый были заключены с тремя дочерними компаниями Yangzijiang:

Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Group;

Jiangsu New Yangzi Shipbuilding;

и Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding.

Однако судостроительное предприятие получило новую информацию о заказчике, которая не позволила продолжить строительство.

Согласно заключению юристов, заказчик допустил умышленный отказ от выполнения обязательств. Кроме того, из-за рисков нарушения санкционных ограничений его платежные обязательства стали юридически невыполнимыми. В результате дочерние компании Yangzijiang прекратили действие контрактов и сохранили за собой все права на возможные судебные претензии,

– говорится в заявлении компании.

Как уточнили в компании, заказчик внес аванс в размере 10% от общей суммы контракта и еще 4,5 миллиона после старта строительства первого танкера.

Передать все четыре танкера в эксплуатацию планировали в 2026-2027 годах.

Что известно о санкциях против "теневого флота" Кремля?