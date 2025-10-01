Чому компанія відмовилася від будівництва?

Контракт вартістю близько 180 мільйонів доларів компанія розірвала після того, як з'ясувала, що замовник танкерів міг бути причетний до схем з обходу санкцій США, повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, суднобудівник відмовився від замовлення навіть попри те, що будівництво одного танкера вже розпочалося. Компанія встигла отримати аванс у розмірі 22,5 мільйона доларів США).

Вдячний США за санкції. Вони працюють і точно матимуть вплив на покупців російських енергоресурсів, якщо вдарити по цій галузі,

– зазначив Єрмак.

За інформацією Центру транспортних стратегій, контракти на будівництво танкерів на 50 тисяч тонн кожен були укладені з трьома дочірніми компаніями Yangzijiang:

Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Group;

Jiangsu New Yangzi Shipbuilding;

та Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding.

Проте суднобудівне підприємство отримало нову інформацію про замовника, яка не дозволила продовжити будівництво.

Згідно з висновком юристів, замовник допустив навмисну ​​відмову від виконання зобов'язань. Крім того, через ризики порушення санкційних обмежень його платіжні зобов'язання стали юридично нездійсненними. У результаті дочірні компанії Yangzijiang припинили дію контрактів та зберегли за собою всі права на можливі судові претензії,

– йдеться в заяві компанії.

Як уточнили в компанії, замовник вніс аванс у розмірі 10% від загальної суми контракту та ще 4,5 мільйона після старту будівництва першого танкеру.

Передати усі чотири танкери в експлуатацію планували у 2026-2027 роках.

