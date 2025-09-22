Что известно о расширении санкций?

Законопроект значительно расширит санкции США против теневого флота нефтяных танкеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на FT.

Он будет направлен на так называемый теневой флот, предоставляя перечень показателей, которые США могут использовать для идентификации судов. Это позволит установить строгую ответственность для любого судна, которое осуществляет перевозки с санкционным судном.

Среди прочего, он также санкционирует российские проекты по сжиженному природному газу в Арктике и разработку новых российских проектов по СПГ. Он также прекратит строительство газопровода "Северный поток-2" в Европу.

Законопроект "О теневом флоте" планируют внести в Конгресс республиканец Джим Риш, председатель сенатского комитета по международным делам, и Жанн Шахин, ведущий демократ комитета.

По данным FT, законопроект поддерживают сенаторы из обеих партий, а также союзники Трампа Линдси Грэм и Том Коттон, председатель сенатского комитета по разведке. В Сенате существует сильная поддержка идеи заставить Москву понести более серьезные последствия за войну в Украине.

Какие перспективы законопроекта?

Перспективы законопроекта были непонятными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Отдельный законопроект, имеющий целью ввести жесткие санкции против России, внесенный в начале этого года и поддержанный подавляющим большинством сенаторов, не продвинулся, поскольку лидеры республиканцев в Конгрессе ожидают ответа от Трампа относительно того, хочет ли он продолжения санкций.

Поскольку мир отреагировал на вторжение России в воздушное пространство Эстонии, что вызвало опасения относительно роста нестабильности, различные группы сенаторов также внесли в пятницу отдельные законопроекты, направленные на усиление безопасности в Восточной Европе и использование замороженных российских активов для помощи Украине.

Что известно о теневом флоте России?