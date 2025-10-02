Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, звернувши увагу на важливі сигнали, які надходять із США. Він припустив, яку позицію щодо Росії може обрати її партнер перед загрозою економічного тиску Заходу.

Як США та Європа тиснутимуть на Китай щодо Росії?

Леонов наголосив, що ще одним чинником того, що США змінює політику щодо Росії, є відставка спецпредставника Дональда Трампа Стів Віткоффа, який налагодив контакт з Кремлем і намагався просувати інтереси Росії. З американських джерел відомо, що Віткоффа таки "з'їв" держсекретар Марко Рубіо.

За деякими даними, саме Віткофф залишався ледь не єдиною людиною в оточенні Трампа, який наполягав на поступках для Росії. Тому що більшість оточення президента США вже зрозуміла, що з Росією дуже важко домовитись, а Путін є не договороздатним,

– підкреслив він.

Якщо ж і можливі певні домовленості, на його думку, то не з Москвою, а на вищому рівні – з Пекіном. Тому на майбутній зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном буде порушене питання можливого миру в Україні, припинення вогню і тиску на Росію.

Найважливіше, що Китай готовий торгуватися інтересами Росії заради своїх,

– наголосив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Зміна ставлення Трампа до Володимира Путіна також була викликана російськими провокаціями в Європі, і президенту США доведеться на них реагувати. У 2026 році у Сполучених Штатах відбудуть вибори у Конгрес, і виборці Республіканської партії, за словами Леонова, вимагатимуть від влади жорстокіших підходів до Росії.

Комплексно всі чинники тиснутимуть на Трампа, і він почне запроваджувати санкції проти Росії.

Водночас сьогодні навіть погроза введення вторинних санкцій призводить до результату того, що в Китаї деякі порти призупинили приймати судна російського тіньового танкерного флоту. Також частина санкції Європейського Союзу з 19-го пакету спрямована проти китайських компаній, які допомагають Росії обходити економічні обмеження,

– наголосив Олександр Леонов.

Якщо ж США та Європа дійдуть згоди щодо спільного тиску на Китай, у нього, на думку виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента", не залишиться жодного шансу ухилитися. Тому що КНР отримує від продажу товарів у Сполучені Штати на 600 мільярдів доларів, в Європу – на 800 мільярдів доларів, а в Росію – лише на 200 мільярдів доларів.

Він додав, що два найбільших ринки можуть змусити Китай обирати – або тиснути на Росію щодо закінчення війни, або відмовлятися від ринків, які Пекін не може компенсувати. Тому переговори Трампа і Сі Цзіньпіня будуть торкатися і цього питання також.

