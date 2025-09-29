Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Хто має вплив на Кремль?

За словами Радослава Сікорського, очільник китайського МЗС Ван Ї запевнив у тому, що нібито КНР "рішуче підтримує припинення вогню".

Але, звичайно, лише слів недостатньо, нам потрібно побачити тиск на Росію, щоб перемир'я відбулося, і я особисто вірю, що Китай є єдиною країною, яка насправді могла б примусити до припинення вогню в цій війні,

– сказав польський дипломат.

Він зауважив, що Москва залежить від Пекіна та він має "дуже потужний важіль впливу". Втім, відкрите питання в тому, чи захоче Китай ним скористатися.

Очільник МЗС Польщі нагадав, що в січні 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, військові Росії втрутилися у внутрішні справи Казахстану. І тоді, на його думку, "Пекін сказав Москві вийти, інакше вони припинять торгівлю, і Росія дійсно пішла".

Що відомо про відносини Китаю та Росії?