Что сказал Трамп о встрече Виткоффа и Путина?
Президент США Дональд Трамп вспомнил, как в августе 2025 года отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа на встречу с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, он ожидал, что переговоры продлятся не более 15 – 20 минут.
Однако встреча растянулась на несколько часов. Американский президент был удивлен и поинтересовался у Виткоффа, почему разговор был таким долгим. Тот ответил, что с президентом России говорили "об интересных вещах".
Уиткофф не очень хорошо знал политику. Его встреча с Путиным длилась 5 часов. Я сказал: "О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?",
– возмутился Трамп.
Лидер Соединенных Штатов также уточнил, что Уиткофф "не имел представления ни о России, ни о Путине".
Какие результаты встречи в Москве?
Спецпредставитель США по делам Ближнего Востока 6 августа провел встречу с диктатором Путиным в Кремле. Это был уже пятый его визит в Россию с начала 2025 года. В Москве назвали визит "важными и полезными".
Во время встречи Уиткофф передал противоречивые сведения о позиции Кремля по выводу войск из Запорожской и Херсонской областей, чем вызвал недовольство части чиновников США.
Политолог Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала сообщил, что конкретных результатов переговоров нет.