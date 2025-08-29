Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему после встречи Уиткоффа и Путина возникла путаница?

7 августа во время разговора с несколькими европейскими лидерами Уиткофф сообщил, что Путин якобы готов вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на передачу Донецкой и Луганской областей.

Это предложение удивило многих участников звонка, поскольку оно резко отличалось от их собственных оценок позиции Путина.

Однако уже на следующий день Уиткофф начал утверждать совсем другое. Во время звонка, организованного госсекретарем США Марко Рубио с советниками по национальной безопасности Европы, чиновник сказал, что Путин на самом деле не предлагает вывод войск из этих двух территорий.

Вместо этого американские чиновники сообщили, что Путин якобы сигнализировал о меньших уступках, в частности, что он не будет требовать, чтобы Запад официально признал Запорожскую и Херсонскую области российскими.

Уиткофф, магнат недвижимости без опыта дипломатической работы, нарушил стандартный протокол и не взял с собой стенографиста от Государственного департамента. Таким образом он остался без документальной записи точных предложений Путина,

Некоторые американские чиновники, в частности Келлог, были раздражены тем, что после встречи в Москве Виткофф предоставил противоречивую новую информацию во время, когда США наконец усиливали позицию по России.

До встречи в Москве администрация Трампа предупреждала, что 8 августа введет новые санкции или пошлины против России, если Путин не согласится завершить войну в Украине. Однако никаких решений не было принято.

Уиткофф, близкий друг Трампа, получил похвалу... Однако некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что россияне пользуются его отсутствием опыта за столом переговоров,

Что Уиткофф говорит о войне и переговорах?