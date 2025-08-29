Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чому після зустрічі Віткоффа та Путіна виникла плутанина?

7 серпня під час розмови з кількома європейськими лідерами Віткофф повідомив, що Путін нібито готовий вивести війська з Запорізької та Херсонської областей в обмін на передачу Донеччини та Луганщини.

Ця пропозиція здивувала багатьох учасників дзвінка, оскільки вона різко відрізнялася від їхніх власних оцінок позиції Путіна.

Однак вже наступного дня Віткофф почав стверджувати зовсім інше. Під час дзвінка, організованого держсекретарем США Марко Рубіо з радниками з національної безпеки Європи, посадовець сказав, що Путін насправді не пропонує виведення військ із цих двох територій.

Натомість американські чиновники повідомили, що Путін нібито сигналізував про менші поступки, зокрема, що він не вимагатиме, аби Захід офіційно визнав Запорізьку та Херсонську області російськими.

Віткофф, магнат нерухомості без досвіду дипломатичної роботи, порушив стандартний протокол та не взяв із собою стенографіста від Державного департаменту. Таким чином він залишився без документального запису точних пропозицій Путіна,

– зазначив співрозмовник Reuters.

Деякі американські чиновники, зокрема Келлог, були роздратовані тим, що після зустрічі в Москві Віткофф надав суперечливу нову інформацію в час, коли США нарешті посилювали позицію щодо Росії.

До зустрічі в Москві адміністрація Трампа попереджала, що 8 серпня введе нові санкції чи мита проти Росії, якщо Путін не погодиться завершити війну в Україні. Однак жодних рішень не було ухвалено.

Віткофф, близький друг Трампа, отримав похвалу... Однак деякі американські та європейські чиновники стурбовані тим, що росіяни користуються його відсутністю досвіду за столом переговорів,

– підсумували журналісти.

Що Віткофф каже про війну та переговори?