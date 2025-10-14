После этого влияние России в регионе ослабло. Но как заметил в эфире 24 Канала заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, Кремль до сих пор имеет 2 мощных арабоязычных медиа на Ближнем Востоке.
К теме Сработает ли успешная тактика Трампа в отношении Израиля и ХАМАС в развязывании войны в Украине
Позиции России пошатнулись
Российские медиа входят в топ в большинстве арабских стран. Их информационное влияние, антизападная пропаганда воспринимается многими на Ближнем Востоке положительно.
Несмотря на это, Россия действительно потеряла определенные рычаги влияния в Сирии на Израиль и на Ливан. Очень много страна-агрессор потеряла в имиджевом плане, когда вывозила сирийского диктатора Башара Асада. Но, к сожалению, еще далеко не все, способности Кремля обрублены.
Впрочем есть очень позитивные сигналы, когда Путин срочно пытался организовать саммит Россия – Арабский мир. Но делегации Саудовской Аравии, ОАЭ, а за ними все остальные из арабских стран отказались ехать в Россию,
– отметил Сергей Данилов.
То есть Россия заметно теряет влияние, но еще имеет определенные каналы, через которые осуществляет свои "акции" на Ближнем Востоке.
Как прекращение войны в Секторе Газа повлияет на Украину?
Если удастся урегулировать и запустить какой-то процесс в Секторе Газа, а война там не продолжится – это выгодно для Украины. Для нас плохим сценарием была бы ситуация, если бы ХАМАС сохранил свою военную силу и не был вытеснен с территории.
Это будет означать, что сторона, которая начала агрессию и насилие, – не понесла наказания. Это сразу проецируется на российско – украинскую войну. Понесет наказание Россия или не понесет? Трамп уже заявил, что после Ближнего Востока полностью сосредоточится на остановке российской агрессии,
– добавил Сергей Данилов.
Бесспорно, мир на Ближнем Востоке – это закрытие одного из фронтов большой войны, которая идет на разных театрах военных действий, и в частности на территории нашей страны.
Повторит ли Трамп стратегию по Ближнему Востоку?
Известно, что администрация Трампа очень любит транзакционный подход. То есть, если мы что-то делаем, то должны за это что-то получить. Это открывает поле для активности таких людей как советник Трампа Стив Уиткофф.
"Он говорит о полезных ископаемых в России, об арктических путях, разработке редкоземельных металлов. В этом смысле такой подход может представлять для нас опасность", – подчеркнул Сергей Данилов.
С другой стороны, мы увидели, что Трамп готов резко повышать ставки, как было с бомбардировкой Ирана и фактическим разрешением Израилю начать операцию против Ирана. Этого никто не ожидал.
Более того, это разрешение сопровождалось компанией дезинформации. Мы помним, что в тот период, постоянно говорили, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху хочет бомбить Иран, а Трамп ему не позволяет, поэтому никакой операции не будет.
Но оказалось, что все это было спектаклем, который разыграли для того, чтобы усыпить бдительность иранцев.
Завершение войны Израиля с ХАМАС: главное
- Президент США 13 октября прибыл в Израиль, где объявил, что война с ХАМАС официально закончилась. Боевые действия продолжались 2 года. Палестинская группировка ХАМАС должна придерживаться плана разоружения и режима прекращения огня.
- Этому предшествовало возвращение 20 израильских заложников. Их обменяли на почти 2 тысячи палестинских заключенных. В плену ХАМАС больше нет живых заложников.
- Кроме этого Израиль и ХАМАС подписали документ о первой фазе мирного плана. Он предусматривал освобождение пленных и выход израильских войск к согласованной линии. В целом мирный план имеет 20 пунктов, в которых говорится, что Газа станет демилитаризованной зоной, а бойцы ХАМАС, которые сложат оружие, получат амнистию.