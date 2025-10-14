Після цього вплив Росії у регіоні ослаб. Але як зауважив в ефірі 24 Каналу заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, Кремль досі має 2 потужні арабомовні медіа на Близькому Сході.

До теми Чи спрацює успішна тактика Трампа щодо Ізраїля та ХАМАС у розв'язанні війни в Україні

Позиції Росії похитнулися

Російські медіа входять у топ у більшості арабських країн. Їхній інформаційний вплив, антизахідна пропаганда сприймається багатьма на Близькому Сході позитивно.

Попри це, Росія справді втратила певні важелі впливу в Сирії на Ізраїль та на Ліван. Дуже багато країна-агресорка втратила в іміджевому плані, коли вивозила сирійського диктатора Башара Асада. Але, на жаль, ще далеко не всі, спроможності Кремля обрубані.

Втім є дуже позитивні сигнали, коли Путін терміново намагався організувати саміт Росія – Арабський Світ. Але делегації Саудівської Аравії, ОАЕ, а за ними всі інші з арабських країн відмовилися їхати до Росії,

– наголосив Сергій Данилов.

Тобто Росія помітно втрачає вплив, але ще має певні канали, через які здійснює свої "акції" на Близькому Сході.

Як припинення війни у Секторі Гази вплине на Україну?

Якщо вдасться врегулювати й запустити якийсь процес в Секторі Гази, а війна там не продовжиться – це вигідно для України. Для нас поганим сценарієм була б ситуація, якби ХАМАС зберіг свою військову силу та не був витіснений з території.

Це означатиме, що сторона, яка почала агресію та насильство, – не понесла покарання. Це одразу проектується на російсько – українську війну. Понесе покарання Росія чи не понесе? Трамп вже заявив, що після Близького Сходу повністю зосередиться на зупинці російської агресії,

– додав Сергій Данилов.

Безперечно, мир на Близькому Сході – це закриття одного з фронтів великої війни, яка йде на різних театрах військових дій, і зокрема на території нашої країни.

Чи повторить Трамп стратегію з Близького Сходу?

Відомо, що адміністрація Трампа дуже полюбляє транзакційний підхід. Тобто, якщо ми щось робимо, то маємо за це щось отримати. Це відкриває поле для активності таких людей як радник Трампа Стів Віткофф.

"Він говорить про корисні копалини в Росії, про арктичні шляхи, розробку рідкісноземельних металів. У цьому сенсі такий підхід може становити для нас небезпеку", – підкреслив Сергій Данилов.

З іншого боку, ми побачили, що Трамп готовий різко підвищувати ставки, як було з бомбардуванням Ірану й фактичним дозволом Ізраїлю почати операцію проти Ірану. Цього ніхто не очікував.

Ба більше, цей дозвіл супроводжувався компанією дезінформації. Ми пам'ятаємо, що в той період, постійно говорили, що прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху хоче бомбардувати Іран, а Трамп йому не дозволяє, тому ніякої операції не буде.

Але виявилось, що все це було спектаклем, який розіграли для того, щоб приспати пильність іранців.

Завершення війни Ізраїлю з ХАМАС: головне