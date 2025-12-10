Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зауваживши, що українська сторона гідно відповіла Трампу. Після такої реакції Вашингтон може вже не продовжувати тиснути на Київ щодо теми виборів.

Навіщо Трамп зробив закид щодо виборів в Україні?

Політолог зазначив, що в заяві президента Сполучених Штатів щодо виборів немає нічого нового. Трамп постійно "перехиляється" то до сторони України, то Росії. Зараз він намагається шукати винних саме в Україні. Водночас Володимиру Путіну про вибори він не нагадує, бо "диктаторам можна все".

Ця заява – це закид. Думаю, що Трамп розраховував, що після таких слів Зеленський скаже, що через війну вибори проводити не можна. Трамп хотів показати, що, буцімто, Зеленський тримається за владу тощо,

– пояснив він.

Цікаво! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок висловив думку про те, що заява про вибори пов'язана з бажанням Трампа завершити війну. Президент США може покладати надії, що новий президент України підпише будь-яку угоду.

Тим часом Україна відреагувала на такий закид правильно – Зеленський повідомив, що він завжди готовий до виборів. Тепер "м'яч" на полі США, щоб вони розповіли, як мають відбутись вибори. На думку Лісного, через таку відповідь України Трамп не матиме що сказати та не буде зосереджуватись на цій темі.

