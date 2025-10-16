Россияне хотели прорваться к трассе Изюм-Славянск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Третий армейский корпус.

Как Третья штурмовая уничтожила вражескую ДРГ?

Во время попытки прорыва россиян в лесную местность к трассе Изюм-Славянск бойцы Третьего армейского корпуса обнаружили и ликвидировали ДРГ противника. После зачистки были сохранены важные логистические подъезды к передовому краю фронта.

На записях с экшн-камер видно, как разведчики Третьей штурмовой бригады выслеживали противника, штурмовали ангары и подвалы, в которых прятались диверсанты, отражали атаки дронов буквально под потолком, захватили вражескую рацию и ликвидировали тех россиян, которые отказались сложить оружие.

Третья штурмовая ликвидирует ДРГ врага: смотрите видео

Какова ситуация на фронте?