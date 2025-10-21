Наразі триває пропрацювання різних варіантів на півострові. Як зауважив в ефірі 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, Україна розробляє сценарії боротьби.

Читайте також Полковник армії США відповів, коли будуть найкращі умови для наступу ЗСУ на Крим

Що ще чекає росіян у Криму?

Триває системна робота зі знищення російських систем локації, радіоелектронної боротьби. Загалом це можна назвати підготовкою до звільнення Криму та проведення серйозних атак з повітря.

Ця робота триває вже третій місяць. Ми працюємо по ворожих обʼєктах у Криму, а також по Новоросійську. Я думаю, певні дії будуть і ми побачимо декілька атак, які мають "накрити" воєнні об'єкти в Криму,

– наголосив Роман Світан.

Мовиться про удари виключно по військових спроможностях ворога, зокрема стаціонарних. Їх є понад 100 лише на півострові. Говорячи про удар по РЛС в Джанкої, варто розуміти, що вона була на аеродромі, куди сідають російські гелікоптери.

Також аеродром використовують як майданчик для розгортання радіотехнічних військ Росії. Воєнний хаб у Джанкої є дуже важливим, адже зв'язує Керч, Севастополь і напрямок фронту на Херсон та Запоріжжя.

Що відомо про удари по Криму?