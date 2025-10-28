На зустрічі із журналістами Володимир Зеленський розповів, що обговорення додаткового постачання далекобійної зброї із партнерами триває, пише 24 Канал.

Як українські удари вплинули на російську економіку?

За словами Зеленського, після ураження українськими силами ворожої критичної інфраструктури, зокрема нафтопереробних заводів, Росія зазнала відчутних економічних втрат.

За оцінками, росіяни втратили понад 20% потужностей нафтопереробки та до 27% виробництва палива. Через це виник дефіцит дизеля та з'явились черги на заправках.

Росіяни після ураження частини заводів були змушені перерозподілити навантаження на інші підприємства, які почали збільшувати обсяги виробництва.

У них є нафтопереробна галузь, є відповідна кількість заводів. Ми вразили певну кількість заводів, у них впало це. Коли вони почали відновлювати й побачили черги машин, то перерозподілили обсяги по інших нафтопереробних заводах,

– каже Володимир Зеленський.

Україна ж не планує зупинятись, ба більше – продовжуватиме роботу по нових цілях, щоб послабити здатність ворога фінансувати цю війну.

Яка зброя робить росіянам боляче?

Володимир Зеленський повідомив, що близько 90 – 95% уражень здійснюються українською зброєю. З європейських систем Україна застосовує лише Storm Shadow в нормальній кількості, в меншій – SCALP. Інших видів озброєння Європи наразі немає.

Треба просто над цим щодня працювати. Нашим виробникам далекобійної зброї – виробляти, нам – постійно шукати гроші на це, і щодня працювати над послабленням "рускіх",

– додає президент.

Метою таких ударів є послаблення ворога, оскільки прибутки від НПЗ фінансують військові дії ворога.

Що відомо про останні атаки на Росію?