Протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни вдарили по позиціях і населених пунктах чотирма ракетами та 139 керованими авіабомбами, здійснив 3745 обстрілів і застосував 6295 дронів-камікадзе.

Які зміни були на фронті за добу?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках пройшло п'ять боїв. Росіяни обстрілювали лінію фронту КАБами та ракетами з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 9 атак на позиції українських захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в бік Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку було три боєзіткнення. Росіяни штурмували поблизу Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог п'ять разів намагався вклинитися в оборону українців біля Корового Яра, Зарічного, Ставків та в напрямку Лимана.

На Слов’янському напрямку вдалося зупинити п’ять наступальних дій окупантів у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Федорівки та Григорівки.

На Костянтинівському напрямку 19 атак відбулолося біля Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яра, Софіївки та в напрямку Костянтинівки та Бересток.

На Покровському напрямку захисники зупинили 50 ворожих штурмів біля населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку Покровська та Гришиного.

На Олександрівському напрямку росіяни атакували 18 разів у районах Зеленого Гаю, Січневого, Тернового, Вербового, Олексіївки, Павлівки, Привільного, Рибного та в напрямку Данилівки.

На Гуляйпільському напрямку просування окупантів зупинили біля Новомиколаївки.

На Оріхівському напрямку українські бійці зупинили дві атаки противника в районах Щербаків і Кам’янського.

На Придніпровському напрямку вдалося відбити один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.

