Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За добу на передовій відбулося 162 боєзіткнення.

Що відбувалося на фронті протягом доби?

Росіяни обстріляли позиції захисників і населені пункти чотирма ракетами й 134 авіабомбами. Ворог здійснив 4913 обстрілів та уразив 5481 дроном-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках вдалося відбити одну атаку росіян. Ворог скинув 13 КАБів та здійснив 179 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили 12 атак окупантів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Одрадного, та у бік Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку за добу було 13 атак. Сили оборони змогли зупинити штурми агресора біля Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та в бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог 7 разів намагався вклинитися в оборону українців у районах Греківки, Колодязів, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку відбито 8 атак росіян поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська.

На Краматорському напрямку ЗСУ взяли участь у двох бойові зіткнення біля Часового Яру та у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку окупанти атакували 18 разів біля Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 68 ворожих штурмів у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 29 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку за добу ворог наступав п'ять разів поблизу Охотничого й у бік Успенівки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили спробу штурму у районі Антонівського мосту.

Які зміни були на фронті останнім часом?