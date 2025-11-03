Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За добу на передовій відбулося 162 боєзіткнення.
Дивіться також Успіхи ЗСУ біля Добропілля, важка ситуація біля Покровська: огляд фронту та карти ISW
Що відбувалося на фронті протягом доби?
Росіяни обстріляли позиції захисників і населені пункти чотирма ракетами й 134 авіабомбами. Ворог здійснив 4913 обстрілів та уразив 5481 дроном-камікадзе.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках вдалося відбити одну атаку росіян. Ворог скинув 13 КАБів та здійснив 179 артилерійських обстрілів.
На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили 12 атак окупантів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Одрадного, та у бік Колодязного й Дворічанського.
На Куп’янському напрямку за добу було 13 атак. Сили оборони змогли зупинити штурми агресора біля Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та в бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.
На Лиманському напрямку ворог 7 разів намагався вклинитися в оборону українців у районах Греківки, Колодязів, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр.
На Слов’янському напрямку відбито 8 атак росіян поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська.
На Краматорському напрямку ЗСУ взяли участь у двох бойові зіткнення біля Часового Яру та у бік Ступочок.
На Костянтинівському напрямку окупанти атакували 18 разів біля Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.
На Покровському напрямку захисники зупинили 68 ворожих штурмів у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.
На Олександрівському напрямку противник здійснив 29 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське.
На Гуляйпільському напрямку за добу ворог наступав п'ять разів поблизу Охотничого й у бік Успенівки.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили спробу штурму у районі Антонівського мосту.
Які зміни були на фронті останнім часом?
За добу Росія втратила 1160 солдатів. Українські захисники знищили ворожі танки, бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню та інше озброєння. Сили оборони завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
У DeepState оновили карту фронту та показали просування російських військ у двох місцях. Минуло доби росіяни мали успіхи біля Покровська та Привільного, що на Запоріжжі.
У Покровську тривають контрнаступальні дії ЗСУ. Президент Володимир Зеленський заявив, що на цьому напрямку є успішні результати у знищенні російських сил.