За сутки на передовой произошло 162 боестолкновения.

Что происходило на фронте в течение суток?

Россияне обстреляли позиции защитников и населенные пункты четырьмя ракетами и 134 авиабомбами. Враг совершил 4913 обстрелов и поразил 5481 дроном-камикадзе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях удалось отбить одну атаку россиян. Враг сбросил 13 КАБов и совершил 179 артиллерийских обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили 12 атак оккупантов в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Одрадного, и в сторону Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении за сутки было 13 атак. Силы обороны смогли остановить штурмы агрессора возле Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг 7 раз пытался вклиниться в оборону украинцев в районах Грековки, Колодезей, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении отражено 8 атак россиян вблизи Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Северска.

На Краматорском направлении ВСУ приняли участие в двух боевых столкновениях возле Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении оккупанты атаковали 18 раз у Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении защитники остановили 68 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное и Филия.

На Александровском направлении противник совершил 29 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сичневое, Новоселовка, Вороное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении за сутки враг наступал пять раз вблизи Охотничьего и в сторону Успеновки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили попытку штурма в районе Антоновского моста.

