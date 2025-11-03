Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За сутки на передовой произошло 162 боестолкновения.
Что происходило на фронте в течение суток?
Россияне обстреляли позиции защитников и населенные пункты четырьмя ракетами и 134 авиабомбами. Враг совершил 4913 обстрелов и поразил 5481 дроном-камикадзе.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях удалось отбить одну атаку россиян. Враг сбросил 13 КАБов и совершил 179 артиллерийских обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили 12 атак оккупантов в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Одрадного, и в сторону Колодязного и Двуречанского.
На Купянском направлении за сутки было 13 атак. Силы обороны смогли остановить штурмы агрессора возле Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг 7 раз пытался вклиниться в оборону украинцев в районах Грековки, Колодезей, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр.
На Славянском направлении отражено 8 атак россиян вблизи Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Северска.
На Краматорском направлении ВСУ приняли участие в двух боевых столкновениях возле Часового Яра и в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении оккупанты атаковали 18 раз у Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.
На Покровском направлении защитники остановили 68 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное и Филия.
На Александровском направлении противник совершил 29 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сичневое, Новоселовка, Вороное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское.
На Гуляйпольском направлении за сутки враг наступал пять раз вблизи Охотничьего и в сторону Успеновки.
На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили попытку штурма в районе Антоновского моста.
Какие изменения были на фронте в последнее время?
За сутки Россия потеряла 1160 солдат. Украинские защитники уничтожили вражеские танки, боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня и другое вооружение. Силы обороны нанесли удары по трем районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
В DeepState обновили карту фронта и показали продвижение российских войск в двух местах. За прошедшие сутки россияне имели успехи у Покровска и Привольного, что в Запорожье.
В Покровске продолжаются контрнаступательные действия ВСУ. Президент Владимир Зеленский заявил, что на этом направлении есть успешные результаты в уничтожении российских сил.