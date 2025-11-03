Спецпризначенці СБУ уразили ворожі склади на окупованих територіях, знищивши техніку та особовий склад. Для цього військові використали безпілотники FP-2.

Окупанти бідкаються, що на війні гине багато їхніх побратимів. На одному з радіоперехоплень російський військовий розповідав, що рухається до бойових позицій, орієнтуючись на місцевості по тілах попередніх штурмовиків, але не знаходить їх.