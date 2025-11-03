З лютого 20222 року на війні в Україні загинули 1 144 830 росіян. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Наслідок великих втрат: 155-ту бригаду морської піхоти Росії виводять із Покровського напрямку
Скільки російських солдатів і техніки знищено на фронті за добу?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 144 830 (+1 160) осіб;
- танків – 11 321 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 531 (+6);
- артилерійських систем – 34 207 (+45);
- РСЗВ – 1 534 (+0);
- засобів ППО – 1 235 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 435 (+383);
- крилатих ракет – 3 918 (+1);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 411 (+121);
- спеціальної техніки – 3 989 (+2).
Втрати ворога на 3 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Які втрати мала Росія останніми днями?
53-я окрема механізована бригада ЗСУ знищила рідкісний російський дрон "Князь Вєщій Олег", який окупанти використовують для розвідки.
Спецпризначенці СБУ уразили ворожі склади на окупованих територіях, знищивши техніку та особовий склад. Для цього військові використали безпілотники FP-2.
Окупанти бідкаються, що на війні гине багато їхніх побратимів. На одному з радіоперехоплень російський військовий розповідав, що рухається до бойових позицій, орієнтуючись на місцевості по тілах попередніх штурмовиків, але не знаходить їх.