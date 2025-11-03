З лютого 20222 року на війні в Україні загинули 1 144 830 росіян. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Наслідок великих втрат: 155-ту бригаду морської піхоти Росії виводять із Покровського напрямку

Скільки російських солдатів і техніки знищено на фронті за добу?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 144 830 (+1 160) осіб;
  • танків – 11 321 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 531 (+6);
  • артилерійських систем – 34 207 (+45);
  • РСЗВ – 1 534 (+0);
  • засобів ППО – 1 235 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 435 (+383);
  • крилатих ракет – 3 918 (+1);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 411 (+121);
  • спеціальної техніки – 3 989 (+2).

Втрати Росії на 3 листопада
Втрати ворога на 3 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Які втрати мала Росія останніми днями?