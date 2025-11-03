2 просування росіян та 168 боєзіткнень: ситуація на фронті 2 листопада

Як змінилася карта фронту?

Аналітики DeepState оновили карту бойових дій увечері 2 листопада. За їхніми даними, російські війська мають 2 просування.

Так, окупанти просунулися біля Покровська на Донеччині та Привільного на Запоріжжі.

Ворог просунувся поблизу Покровська: дивіться на карті

Росія має просування біля Привільного: дивіться на карті

Яка ситуація на фронті?

У Генштабі розповіли, що за добу 2 листопада станом на 22:00 було зафіксовано 168 бойових зіткнень.

Окупанти завдали 36 авіаційних ударів, скинули 63 КАБи, а також залучили до ураження 3759 дронів-камікадзе та здійснили 3822 обстріли по позиціях ЗСУ і населених пунктах.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українська армія відбила одну атаку росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили 12 атак біля населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, та у бік Колодязного й Дворічанського.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбивали 12 російських атак поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного, 4 боєзіткнення станом на 22:00 тривали.

На Лиманському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції ЗСУ біля населених пунктів Греківка, Колодязі, Зарічне та у бік населеного пункту Коровій Яр. На деяких локаціях бої не припинялися.

На Слов'янському напрямку ЗСУ відбили 8 атак загарбників біля Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська.

На Краматорському напрямку було зафіксовано 2 бойові зіткнення – ворог хотів просунутися біля населеного пункту Часів Яр та у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку окупанти 16 разів атакували українські позиції, зосередивши зусилля біля населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку росіяни 62 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ біля населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

На Олександрівському напрямку Росія 29 разів атакувала в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське. Один бій ще тривав.

На Гуляйпільському напрямку було 2 боєзіткнення біля населеного пункту Охотниче.

На Оріхівському напрямку наступальних дій ворон не було.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили одну спробу росіян просунутись біля Антонівського мосту.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

