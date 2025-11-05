З лютого 2022 року на передовій загинули 1 146 570 окупнатів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми "Треба дати їм можливість битися": Трамп каже, що Путін втратив мільйон людей у війні

Якими є втрати Росії за добу?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:

  • особового складу – близько 1 146 570 (+900) осіб;
  • танків – 11 329 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 535 (+3);
  • артилерійських систем – 34 273 (+24);
  • РСЗВ – 1 535 (+0);
  • засобів ППО – 1 237 (+2);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398);
  • крилатих ракет – 3 918 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 574 (+70);
  • спеціальної техніки – 3 990 (+0).

Втрати Росії на 5 листопада 2025
Втрати ворога на 5 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони нищать окупантів: останні новини