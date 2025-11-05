З лютого 2022 року на передовій загинули 1 146 570 окупнатів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
До теми "Треба дати їм можливість битися": Трамп каже, що Путін втратив мільйон людей у війні
Якими є втрати Росії за добу?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:
- особового складу – близько 1 146 570 (+900) осіб;
- танків – 11 329 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 535 (+3);
- артилерійських систем – 34 273 (+24);
- РСЗВ – 1 535 (+0);
- засобів ППО – 1 237 (+2);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398);
- крилатих ракет – 3 918 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 574 (+70);
- спеціальної техніки – 3 990 (+0).
Втрати ворога на 5 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Сили оборони нищать окупантів: останні новини
У Покровську, де триває найбільше боїв, українські військові відсунули російських окупантів та змогли відкрити логістичний коридор. ЗСУ намагається розімкнути кільце противника і взяти під контроль їхню логістику на північно-східних околицях.
Спецпризначенці ГУР ліквідували ворожі сили на Запорізькому й Лиманському напрямках. Вони змогли зачистити позиції, знешкодити росіян та взяти кількох з них у полон.
У розвідці Великої Британії вважають, що Росія за час війни в Україні втратила близько одного мільйону 140 тисяч військовослужбовців. З них 353 тисячі – лише за останній рік.