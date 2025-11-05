С февраля 2022 года на передовой погибли 1 146 570 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
К теме "Надо дать им возможность сражаться": Трамп говорит, что Путин потерял миллион человек в войне
Каковы потери России за сутки?
С начала полномасштабного вторжения потери России составляют:
- личного состава – около 1 146 570 (+900) человек;
- танков – 11 329 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 535 (+3);
- артиллерийских систем – 34 273 (+24);
- РСЗО – 1 535 (+0);
- средств ПВО – 1 237 (+2);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 78 258 (+398);
- крылатых ракет – 3 918 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 574 (+70);
- специальной техники – 3 990 (+0).
Потери врага на 5 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Силы обороны уничтожают оккупантов: последние новости
В Покровске, где продолжается больше всего боев, украинские военные отодвинули российских оккупантов и смогли открыть логистический коридор. ВСУ пытается разомкнуть кольцо противника и взять под контроль их логистику на северо-восточных окраинах.
Спецназовцы ГУР ликвидировали вражеские силы на Запорожском и Лиманском направлениях. Они смогли зачистить позиции, обезвредить россиян и взять нескольких из них в плен.
В разведке Великобритании считают, что Россия за время войны в Украине потеряла около одного миллиона 140 тысяч военнослужащих. Из них 353 тысячи – только за последний год.