Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в эфире 24 Канала сказала, чего ждала бы от нового руководителя ведомства. Она объяснила, что технологическая война с Россией не оставляет времени на медленные процессы и полурешения.

Смотрите также Зеленский назначил Ярослава Мережко заместителем председателя СБУ

Почему Минобороны годами отставало в технологиях?

Берлинская напомнила, что за годы независимости трудно назвать министра обороны, который системно развивал военные технологии. Война стала технологической, а дроны стали базовым инструментом тактического уровня. Она подчеркнула, что оценивала работу не по эмоциям, а по результатам.

Вопрос не симпатии или антипатии к Михаилу Федорову. Вопрос в том, чтобы идти по фактам,

– сказала Берлинская.

Она отметила, что в 2022 году команда Минцифры быстро включилась в развитие отрасли, хотя это не было их прямой ответственностью. Среди важных шагов она назвала дерегуляцию и изменения правил для производителей, чтобы появилось пространство для разработок и тестирования. Также она вспомнила запуск проектов вроде Армии дронов, появление Brave1, работу со Starlink и другие решения, которые усиливали связь и дроновую составляющую на фронте.

Минобороны придется догонять войну

Берлинская привела и контраст с работой Минобороны на старте полномасштабной войны. Она напомнила, что в начале 2023 года тогдашний министр обороны Алексей Резников называл Mavic "свадебным дроном", а системные закупки таких дронов со стороны министерства стартовали значительно позже.

Министерство обороны два года вообще не закупало Мавики,

– подчеркнула Берлинская.

По ее словам, такие провалы приходилось закрывать волонтерам, но это не могло заменить государственные закупки. От нового руководителя она ожидает быстрого темпа и решений, которые сокращают путь от производителя до подразделений. В то же время Берлинская отметила, что Министерство обороны является сверхсложным, и легких решений там не будет.

Она объяснила, что новому министру придется принимать непопулярные решения и ломать инерцию системы. Речь идет о правилах для производителей, закупки, быстрый цикл тестирования и масштабирования решений, без которых фронт теряет темп.

Это будет очень тяжелая работа, потому что Министерство обороны – самое тяжелое в стране,

– добавила Берлинская.

В то же время по ее словам, многие люди ожидают, что новый руководитель сможет быстро учиться и погружаться в детали. Берлинская пожелала команде выдержки и отметила, что нынешний этап войны ощутимо сложнее, чем весной 2022 года.

Последние новости о назначении Зеленского, коротко: