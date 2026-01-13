Керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в ефірі 24 Каналу сказала, чого чекала б від нового керівника відомства. Вона пояснила, що технологічна війна з Росією не залишає часу на повільні процеси й напіврішення.

Чому Міноборони роками відставало у технологіях?

Берлінська нагадала, що за роки незалежності важко назвати міністра оборони, який системно розвивав військові технології. Війна стала технологічною, а дрони стали базовим інструментом тактичного рівня. Вона підкреслила, що оцінювала роботу не за емоціями, а за результатами.

Питання не симпатії чи антипатії до Михайла Федорова. Питання в тому, щоб йти по фактах,

– сказала Берлінська.

Вона зазначила, що у 2022 році команда Мінцифри швидко включилася в розвиток галузі, хоча це не було їхньою прямою відповідальністю. Серед важливих кроків вона назвала дерегуляцію і зміни правил для виробників, щоб з'явився простір для розробок і тестування. Також вона згадала запуск проєктів на кшталт Армії дронів, появу Brave1, роботу зі Starlink та інші рішення, які посилювали зв'язок і дронову складову на фронті.

Міноборони доведеться наздоганяти війну

Берлінська навела і контраст з роботою Міноборони на старті повномасштабної війни. Вона нагадала, що на початку 2023 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков називав Mavic "весільним дроном", а системні закупівлі таких дронів з боку міністерства стартували значно пізніше.

Міністерство оборони два роки взагалі не закуповувало Мавіки,

– наголосила Берлінська.

За її словами, такі провали доводилося закривати волонтерам, але це не могло замінити державні закупівлі. Від нового керівника вона очікує швидкого темпу і рішень, які скорочують шлях від виробника до підрозділів. Водночас Берлінська зауважила, що Міністерство оборони є надскладним, і легких рішень там не буде.

Вона пояснила, що новому міністру доведеться ухвалювати непопулярні рішення і ламати інерцію системи. Йдеться про правила для виробників, закупівлі, швидкий цикл тестування і масштабування рішень, без яких фронт втрачає темп.

Це буде дуже важка робота, бо Міністерство оборони – найважче в країні,

– додала Берлінська.

Водночас за її словами, багато людей очікують, що новий керівник зможе швидко вчитися і занурюватися в деталі. Берлінська побажала команді витримки й зауважила, що нинішній етап війни відчутно складніший, ніж навесні 2022 року.

