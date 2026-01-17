Зеленский отметил, что Украина одновременно конструктивна в дипломатии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

Готова ли Россия прекратить войну?

Президент Владимир Зеленский 17 января заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко. Прежде всего речь шла об определенных задачах для российской армии.

Не фиксируем готовности агрессора выполнять любые договоренности и прекращать войну. Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что каждый такой удар обесценивает усилия ключевых государств, в частности Соединенных Штатов, для окончания войны. Президент заявил, что эту информацию передадут партнерам, чтобы те делали надлежащие выводы.

Россия готовится к новым ударам