Детали приводит BBC. Журналисты поговорили с Героем Украины "Перуном" – Дмитрием Филатовым.

Смотрите также ВСУ освобождают Днепропетровскую область, россияне приближаются к Славянску: как изменилась линия фронта за неделю

Как ВСУ освобождают Днепропетровскую область?

Первый отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайло активно участвует в наступлении на этом участке.

На границе Днепропетровской и Запорожской областей украинцы смогли оттеснить россиян от окрестностей Великомихайловки и Покровского и продолжают пробивать оборону противника южнее сел Андреевка, Вербовое, Егоровка, Вишневое, Рыбное и Калиновское. Таким образом российская армия вытесняется с территории Днепропетровщины, которую она захватила прошлым летом. Чуть южнее этого участка украинские войска также ведут наступление на направлении Терноватое – Доброполье – Сладкое,

– пишут в BBC.

Речь об этом районе:

Бойцы командира "Перуна" уже "вплотную приблизились" к окрестностям села Сладкое, которое россияне захватили его еще в декабре 2025 года. На начало февраля село было на 10 – 12 километров вглубь от линии боевого соприкосновения.

Показываем село Сладкое Запорожской области на карте фронта

По словам военного, атакующие действия ВСУ имеют несколько целей. Прежде всего это освобождение Днепропетровской области.

"Это одна из целей в целом этой операции", – заявил капитан Дмитрий Филатов, однако отказался сообщить подробности, насколько украинские войска сейчас близки к этой цели,

– цитируют его BBC.

Что известно о контрнаступлении ВСУ в 2026 году?