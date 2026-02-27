Деталі наводить BBC. Журналісти поговорили з Героєм України "Перуном" – Дмитром Філатовим.
Як ЗСУ звільняють Дніпропетровську область?
Перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла бере активну участь у наступі на цій ділянці.
На межі Дніпропетровської і Запорізької областей українці змогли відтіснити росіян від околиць Великомихайлівки та Покровського і продовжують пробивати оборону противника південніше сіл Андріївка, Вербове, Єгорівка, Вишневе, Рибне і Калинівське. Таким чином російська армія витісняється з території Дніпропетровщини, яку вона захопила минулого літа. Трохи південніше цієї ділянки українські війська також ведуть наступ на напрямку Тернувате – Добропілля – Солодке,
– пишуть у BBC.
Мова про цей район:
Бійці командира "Перуна" вже "впритул наблизились" до околиць села Солодке, яке росіяни захопили його ще в грудні 2025 року. На початок лютого село було на 10 – 12 кілометрів углиб від лінії бойового зіткнення.
За словами військового, атакувальні дії ЗСУ мають декілька цілей. Передусім це звільнення Дніпропетровської області.
"Це одна з цілей загалом цієї операції", – заявив капітан Дмитро Філатов, однак відмовився повідомити подробиці, наскільки українські війська зараз близькі до цієї мети,
– цитують його BBC.
Що відомо про контрнаступ ЗСУ 2026 року?
Перші припущення, що українські війська могли піти в наступ, з'явилися в західній пресі в лютому. Його пов'язували з блокуванням Starlink для росіян.
Згодом контрнаступ підтвердили в ЗСУ. Наприклад, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що Сили оборони звільнили 400 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку.
Журналіст Девід Акс у колонці для 24 Каналу назвав ці події найважливішим наступом останніх місяців. "Українці просуваються до населених пунктів, які колись міцно контролювали росіяни", – написав він.
В ISW теж кажуть, що масштаби просування можуть бути більшими. Якщо відсутні візуальні докази втрати позицій російськими військами, ці території продовжують позначати на мапах як такі, що перебувають під контролем Росії.