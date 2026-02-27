Деталі наводить BBC. Журналісти поговорили з Героєм України "Перуном" – Дмитром Філатовим.

Перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла бере активну участь у наступі на цій ділянці.

На межі Дніпропетровської і Запорізької областей українці змогли відтіснити росіян від околиць Великомихайлівки та Покровського і продовжують пробивати оборону противника південніше сіл Андріївка, Вербове, Єгорівка, Вишневе, Рибне і Калинівське. Таким чином російська армія витісняється з території Дніпропетровщини, яку вона захопила минулого літа. Трохи південніше цієї ділянки українські війська також ведуть наступ на напрямку Тернувате – Добропілля – Солодке,

– пишуть у BBC.

Мова про цей район:

Бійці командира "Перуна" вже "впритул наблизились" до околиць села Солодке, яке росіяни захопили його ще в грудні 2025 року. На початок лютого село було на 10 – 12 кілометрів углиб від лінії бойового зіткнення.

Показуємо село Солодке Запорізької області на карті фронту

За словами військового, атакувальні дії ЗСУ мають декілька цілей. Передусім це звільнення Дніпропетровської області.

"Це одна з цілей загалом цієї операції", – заявив капітан Дмитро Філатов, однак відмовився повідомити подробиці, наскільки українські війська зараз близькі до цієї мети,

– цитують його BBC.

