Об этом 24 Каналу рассказал итальянский военный репортер Лоренцо Кремонези, который был на месте катастрофы и впоследствии дал показания в суде. Он общался с оккупантом, который проговорился о причастности его страны.

Как россиянин признался, что самолет сбила Россия?

В 2014 году итальянский военный репортер часто ездил из Милана в Ирак, в частности в город Мосул, и Сирию. Впоследствии он застал битву за Кобани (между Исламским государством и курдскими отрядами). В один момент к нему позвонил редактор и сказал, что произошла трагедия. В это время Кремонези уже следил за боями на Донбассе.

Редактор попросил меня немедленно ехать. В этот же день я улетел в Днепр и на следующий день уже ехал на машине. В это время можно было проехать линию фронта с украинской на российскую сторону. Я приехал в район Донецка, тогда нужен был пропуск. Процедула заняла несколько часов. Я взял машину и прибыл на место катастрофы на второй день,

– вспомнил он.

По словам итальянского военного репортера, на открытом поле все было усыпано обломками, частями самолета и чемоданами. Также были разбросаны части тела погибших пассажиров. Кроме того, было очень горячо и присутствовал специфический запах. Кроме него, туда уже прибыли и другие журналисты.

Они осматривали фюзеляж и участки с остатками салона. По словам Кремонези, было четко видны следы от ракеты. Кроме того, переднюю часть самолета повредило поражением, поэтому все четко понимали, что это не был несчастный случай.

Кремонези пробыл там несколько часов и вернулся в Донецк на сторону, которую контролировали россияне, чтобы подготовить репортаж. Очевидно, что тогда россияне все отрицали и обвиняли украинцев.

Поскольку он был непосредственно на месте, то видел, что на второй день катастрофы россияне собирали тела, а на третий – российская полиция вывезла их на маленькую железнодорожную станцию Торец. Там был поезд с 5 вагонами, 4 из которых считали рефрижераторными, но это не так. Они не работали и запах был ужасный.

Кремонези заметил, что впоследствии произошла история, которая его поразила. Он приехал на эту станцию очень поздно и был один из журналистов. Там он увидел молодого охранника и спросил, что он об этом думает.

Тот ответил: "Мне очень жаль, что мы это сделали, у меня личное отношение к этим телам". После этих слов репортер начал расспрашивать россиянина.

Он начал говорить так: "Утром в день катастрофы я охранял эту зону. Казалось, что уже что-то планировалось. Наш командир сказал нам брать оружие и идти на место аварии, потому что мы сбили украинский военный самолет. Мы увидели, что кто-то спускается на парашюте и думали, что нам надо их убить". То есть россиянин прямо мне признался,

– подчеркнул итальянский военный репортер.

Он добавил, что россиянин также сказал, что когда он прибежал на место, то увидел, что это не был парашют, а части белого самолета. Также он увидел тела трех маленьких девушек. Кремонези добавил, что после этой истории он понял беспрекословно – именно Россия сбила пассажирский самолет. Когда он об этом сказал охраннику, тот сразу начал все отрицать.

Интересно! Британский журналист Джон Суини также присутствовал на месте катастрофы. Впоследствии он общался с Владимиром Путиным и спросил его о MH17. Однако российский диктатор избежал прямого ответа и лишь ответил общими словами об "отказе Киева от диалога с Донбассом".

