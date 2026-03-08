Про це 24 Каналу розповів італійський військовий репортер Лоренцо Кремонезі, який був на місці катастрофи і згодом дав показання в суді. Він спілкувався з окупантом, який проговорився щодо причетності його країни.

Як росіянин зізнався, що літак збила Росія?

У 2014 році італійський військовий репортер часто їздив з Мілану в Ірак, зокрема в місто Мосул, та Сирію. Згодом він застав битву за Кобані (між Ісламською державою та курдськими загонами). В один момент до нього подзвонив редактор і сказав, що сталась трагедія. В цей час Кремонезі вже слідкував за боями на Донбасі.

Редактор попросив мене негайно їхати. В цей же день я полетів у Дніпро і на наступний день вже їхав на машині. В цей час можна було проїхати лінію фронту з української на російську сторону. Я приїхав у район Донецька, тоді потрібен був пропуск. Процедула зайняла кілька годин. Я взяв машину і прибув на місце катастрофи на другий день,

– пригадав він.

За словами італійського військового репортера, на відкритому полі усе було всипане уламками, частинами літака та валізами. Також були розкидані частини тіла загиблих пасажирів. Крім того, було дуже гаряче і був присутній специфічний запах. Крім нього, туди вже прибули й інші журналісти.

Вони оглядали фюзеляж і ділянки з залишками салону. За словами Кремонезі, було чітко видно сліди від ракети. Крім того, передню частину літака пошкодило ураженням, тому усі чітко розуміли, що це не був нещасний випадок.

Кремонезі пробув там кілька годин і повернувся в Донецьк на сторону, яку контролювали росіяни, щоб підготувати репортаж. Очевидно, що тоді росіяни усе заперечували і звинувачували українців.

Оскільки він був безпосередньо на місці, то бачив, що на другий день катастрофи росіяни збирали тіла, а на третій – російська поліція вивезла їх на маленьку залізничну станцію Торець. Там був потяг з 5 вагонами, 4 з яких вважали рефрижераторними, але це не так. Вони не працювали і запах був жахливий.

Кремонезі зауважив, що згодом відбулась історія, яка його вразила. Він приїхав на цю станцію дуже пізно і був один з журналістів. Там він побачив молодого охоронця і спитав, що він про це думає.

Той відповів: "Мені дуже шкода, що ми це зробили, у мене особисте відношення до цих тіл". Після цих слів репортер почав розпитувати росіянина.

Він почав говорити так: "Зранку в день катастрофи я охороняв цю зону. Здавалось, що вже щось планувалось. Наш командир сказав нам брати зброю і йти на місце аварії, бо ми збили український військовий літак. Ми побачили, що хтось спускається на парашуті і думали, що нам треба їх вбити". Тобто росіянин прямо мені зізнався,

– наголосив італійський військовий репортер.

Він додав, що росіянин також сказав, що коли він прибіг на місце, то побачив, що це не був парашут, а частини білого літака. Також він побачив тіла трьох маленьких дівчат. Кремонезі додав, що після цієї історії він зрозумів беззаперечно – саме Росія збила пасажирський літак. Коли він про це сказав охоронцю, той одразу почав все заперечувати.

Цікаво! Британський журналіст Джон Свіні також був присутній на місці катастрофи. Згодом він спілкувався з Володимиром Путіним і запитав його про MH17. Однак російський диктатор уникнув прямої відповіді і лише відповів загальними словами про "відмову Києва від діалогу з Донбасом".

