Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву уповноваженої міністерства у справах ЄСПЛ Маргарити Сокоренко.

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ЄСПЛ вказав на злочини Росії

Маргарита Сокоренко наголосила, що це рішення стало найдовшим в історії оголошення рішень Суду. ЄСПЛ визнав безпрецедентний характер подій, які стали предметом розгляду, та підтвердив прагнення Росії знищити Україну як державу. Нині українські фахівці готують детальний аналіз 500-сторінкового рішення.

За висновками Суду, Росія причетна до викрадень, незаконних арештів, утримання цивільних у полоні, катувань та жорстокого поводження як із цивільними, так і з військовополоненими. Також визнано політику насильницького вивезення українців з окупованих територій, включно з дітьми, та системне обмеження використання української мови.

Справа МН17 та міжнародний резонанс

ЄСПЛ також визнав порушення прав родичів загиблих у катастрофі літака рейсу МН17, збитого над Донбасом. Маргарита Сокоренко підкреслила, що такий вердикт має значення не лише для України, а й для інших держав, адже створює важливий прецедент у міжнародному праві.

У Мін'юсті повідомили, що вже розпочали роботу над розлогим аналізом вердикту, обсяг якого становить близько 500 сторінок.

Ми дуже боролись за ці висновки, і вони доводять, що правда та справедливість перемагають будь-яку пропаганду,

– зазначила Сокоренко.

Нагадаємо, ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за збиття рейсу MH17 у 2014 році, що призвело до загибелі 298 людей. Суд визнав, що Росія порушила міжнародне право під час збройного конфлікту в Україні, та розглядає чотири справи, подані Україною та Нідерландами проти Росії. Росія була відсутня на засіданні суду, як і на попередніх засіданнях, і виключена з Ради через повномасштабне вторгнення в Україну.