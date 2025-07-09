Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що тут важливе формулювання. Навряд чи Штати спустошили свої запаси ракет до Patriot до рівня 25% від необхідного.

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Чи є у США нестача ракет до Patriot

Як наголосив Шарп, коли говорять про ракети до Patriot, то йдеться про PAC-3, які здатні збивати балістику. І тут важко уявити, що у Штатів був недоторканний запас, а вони його витратили так, що залишилося 25% від допустимого мінімуму.

Під час протистояння з Іраном США використовували інші ракети. Також не чув, щоб їх використовував Ізраїль. По Ізраїлю запускали не ті ракети, проти яких ефективні Patriot. По базі США в Катарі вдарили 14 ракетами. Навіть якщо США використали 20 ракет до Patriot, то це навряд чи суттєво спустошило запаси,

– зазначив Шарп.

Цілком ймовірно, що інформація про 25% від мінімуму – це помилкові дані. Або ж у США вважають, що в теперішніх умовах їм потрібно наростити кількість цих ракет у власних складах.

Ще один важливий момент – завернули для України не лише Patriot. Призупинили постачання й боєприпасів та ракет до інших систем, які ніяк не належать до протиракетної оборони. Тому не все так просто. Сподіваюся, що найближчим часом все проясниться,

– сказав Шарп.

Додамо, згодом у Держдепі США повідомили, що відновили постачання зброї до України. Сам Дональд Трамп говорив, що не знає, хто призупинив військову допомогу для нашої держави. ЗМІ повідомляли, що це рішення одноосібно ухвалив глава Пентагону Піт Гегсет, чим здивував і Конгрес, і Держдеп, і європейських союзників та Україну.