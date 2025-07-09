Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, заметив, что тут важна формулировка. Вряд ли Штаты опустошили свои запасы ракет до Patriot до уровня 25% от необходимого.

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Есть ли у США нехватка ракет к Patriot

Как отметил Шарп, когда говорят о ракетах к Patriot, то речь идет о PAC-3, которые способны сбивать баллистику. И тут трудно представить, что у Штатов был неприкосновенный запас, а они его потратили так, что осталось 25% от допустимого минимума.

Во время противостояния с Ираном США использовали другие ракеты. Также не слышал, чтобы их использовал Израиль. По Израилю запускали не те ракеты, против которых эффективны Patriot. По базе США в Катаре ударили 14 ракетами. Даже если США использовали 20 ракет к Patriot, то это вряд ли существенно опустошило запасы,

– отметил Шарп.

Вполне вероятно, что информация о 25% от минимума – это ложные данные. Или же в США считают, что в нынешних условиях им нужно нарастить количество этих ракет в собственных складах.

Еще один важный момент – завернули для Украины не только Patriot. Приостановили поставки и боеприпасов и ракет к другим системам, которые никак не относятся к противоракетной обороне. Поэтому не все так просто. Надеюсь, что в ближайшее время все прояснится,

– сказал Шарп.

Добавим, потом в Госдепе США сообщили, что возобновили поставки оружия в Украину. Сам Дональд Трамп говорил, что не знает, кто приостановил военную помощь для нашего государства. СМИ сообщали, что это решение единолично принял глава Пентагона Пит Гегсет, чем удивил и Конгресс, и Госдеп, и европейских союзников и Украину.