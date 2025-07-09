Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление уполномоченной министерства по делам ЕСПЧ Маргариты Сокоренко.

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ЕСПЧ указал на преступления России

Маргарита Сокоренко отметила, что это решение стало самым длинным в истории объявления решений Суда. ЕСПЧ признал беспрецедентный характер событий, которые стали предметом рассмотрения, и подтвердил стремление России уничтожить Украину как государство. Сейчас украинские специалисты готовят детальный анализ 500-страничного решения.

По заключению Суда, Россия причастна к похищениям, незаконных арестов, содержания гражданских в плену, пыток и жестокого обращения как с гражданскими, так и с военнопленными. Также признана политика насильственного вывоза украинцев с оккупированных территорий, включая детей, и системное ограничение использования украинского языка.

Дело МН17 и международный резонанс

ЕСПЧ также признал нарушение прав родственников погибших в катастрофе самолета рейса МН17, сбитого над Донбассом. Маргарита Сокоренко подчеркнула, что такой вердикт имеет значение не только для Украины, но и для других государств, ведь создает важный прецедент в международном праве.

В Минюсте сообщили, что уже начали работу над обширным анализом вердикта, объем которого составляет около 500 страниц.

Мы очень боролись за эти выводы, и они доказывают, что правда и справедливость побеждают любую пропаганду,

– отметила Сокоренко.

Напомним, ЕСПЧ признал Россию ответственной за сбивание рейса MH17 в 2014 году, что привело к гибели 298 человек. Суд признал, что Россия нарушила международное право во время вооруженного конфликта в Украине, и рассматривает четыре дела, поданные Украиной и Нидерландами против России. Россия отсутствовала на заседании суда, как и на предыдущих заседаниях, и исключена из Совета из-за полномасштабного вторжения в Украину.