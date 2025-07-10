9 липня 2025 року Велика Палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) оголосила рішення, яке в майбутньому стане основою для покарання держави Росія як ініціатора та призвідника збройної агресії проти України та відповідальну за численні воєнні злочини й злочини проти людяності.

ЄСПЛ оголосив рішення у справі "Україна та Нідерланди проти Росії" (№№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 та 11055/22), задовільнивши більшість скарг України щодо адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року, а також – вже під час повномасштабного вторгнення Росії, що почалося 24 лютого 2022 року.

В Україні рішення суду вже називають історичним, а в Росії посилено удають, що нічого не сталося й виконувати звісно ж не збираються. 24 Канал пояснює, що відбулося та які матиме наслідки.

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До чого тут Нідерланди та хто ще приєднався до позову в ЄСПЛ

Королівство приєдналося до позову, оскільки є постраждалою стороною у справі про збиття росіянами цивільного літака рейсу MH17, коли загинули 298 людей.

По цій справі проходив окремий суд – у Нідерландах і вироки отримали безпосередні виконавці злочину. Нині ж ЄСПЛ встановив, що за Гіркіним, Дубінським, Пулатовим і Харченком стоїть держава Росія.

До справи в ЄСПЛ також приєднались ще 26 держав-учасниць Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція та Сполучене Королівство).

А також неурядові організації – Женевська академія міжнародного гуманітарного права та прав людини, Центр права у сфері прав людини Ноттінгемського університету, Фонд "Авіакатастрофа MH17".

Крім того, деякі заявники в чотирьох справах, порушених родичами осіб, які загинули під час збиття літака рейсу MH17, отримали дозвіл на подання письмових заяв про вступ у справу як третьої сторони на стадії розгляду справи по суті.

Чому це рішення настільки важливе, що його вже назвали історичним

Український суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський назвав рішення суду у справі "Україна і Нідерланди проти Росії" історичним і це дійсно так, адже ця справа є, ймовірно, наймасштабнішою та найважливішою в історії Європейського суду з прав людини.

За його словами, Суд наголосив на тому, що дії Росії в Україні є безпрецедентними в історії Ради Європи, і що характер і масштаб насильства, а також зловісні заяви російського керівництва щодо державності України, її незалежності та самого права на існування становлять загрозу мирному співіснуванню в Європі.

Варто розуміти, що рішення виняткове. Бо зазвичай суди обмежуються лише обставинами справи, наданими сторонами доказами злочинів, і все. А тут – дуже широко і сміливо це прописано як у рішенні, так і в пресрелізі, куди виносять зазвичай тільки основні висновки. Тому це рішення ЄСПЛ – пряма констатація "пробудження Європи".

Дійсно, ЄСПЛ поставив крапку в справі, що тривала понад 10 років (з січня 2023-го розглядалася по суті) і встав на бік України.

За такі висновки міжнародного судового органу, які вже важливими не тільки для України, а й інших країн, ми дуже боролись в цьому процесі. Лише ці висновки як ніщо говорять про те, що правда та справедливість перемагає будь-яку пропаганду,

– зазначила уповноважена Міністерства юстиції у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко, коментуючи ухвали суду.

Це перший випадок, коли міжнародний суд визнає саме Росію як державне утворення, а не просто її громадян, винною у катастрофі MH17.

Також ЄСПЛ вперше серед міжнародних судів офіційно визнав, що Росія є стороною конфлікту у війні в Україні, починаючи з 2014 року (тобто окупації Криму та частини Донбасу), а не лише з часу повномасштабного вторгнення. Отже, було зруйновано російський брехливий наратив про "громадянську війну в Україні" та "повсталі народи Донбасу та Луганську", які раптом віднайшли в шахтах зброю.

Крім того, ЄСПЛ визнав, що Росія порушила міжнародне право під час повномасштабного вторгнення та є відповідальною за воєнні злочини, а також масові та системні порушення прав людини.

Про які порушення мовиться:

масове та невибіркове застосування касетних боєприпасів, некерованих ракет і бомб проти цивільних осіб та чітко позначених цивільних об'єктів, а також у населених пунктах;



Напис "Діти" біля драмтеатру в зруйнованому Маріуполі став доказом того, що Росія скидає бомби на цивільні об'єкти / Скриншот

порушення зобов'язань щодо захисту цивільного населення у взятих в облогу містах у 2022 році (Маріуполь, Ізюм, Чернігів тощо)

викрадення, незаконні арешти та взяття в полон цивільного населення, примусова праця;

позасудові страти, жорстоке поводження та катування цивільних полонених та українських військовополонених;

масові примусові депортації цивільного населення та заходи з "фільтрації";

залякування, переслідування та утиски всіх релігійних груп, крім "Української православної церкви Московського патріархату" (так званої УПЦ МП);

серйозні втручання у свободу поширення та отримання інформації;

силові розгони російськими військовими мирних протестів в окупованих містах у березні та квітні 2022 року;

знищення, розграбування та експропріація без компенсації майна, що належить цивільним особам та приватним підприємствам на окупованих територіях;

систематичне придушення побутування української мови, а також існування масових практик ідеологічної обробки школярів;

викрадення, депортація в Росію та усиновлення українських дітей;

дискримінація за політичними переконаннями та національним походженням;

непроведення розслідування достовірних звинувачень в адміністративних порушеннях або ненадання будь-якої компенсації.

порушення прав родичів жертв збитого росіянами літака рейсу MH17.

Суд визнав, що Росія несе відповідальність за дії російських збройних сил та озброєних сепаратистів, продемонструвала зневажливе ставлення до життя цивільних осіб і окремо порушила право на життя.



Суд також дійшов висновку, що було порушено зобов'язання проводити розслідування та співпрацювати в міжнародному розслідуванні причин катастрофи MH17. Це призвело до тривалих глибоких страждань найближчих родичів жертв.

Чому тут не повний перелік порушень

ЄСПЛ має юрисдикцію лише щодо країн, які ратифікували Європейську конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. Росія це зробила свого часу, але вийшла з Конвенції 16 вересня 2022 року. Тому ЄСПЛ був обмежений часовими рамками російських злочинів.

Рішення авторитетного суду детальне і становить 500 аркушів тексту. У ньому ЄСПЛ скрупульозно деталізує численні злочини росіян, що підтверджує та засвідчує, що Росія веде кампанію на знищення України як такої і як суб'єкта міжнародного права, заперечуючи право України на існування.

Це прямо прописано у рішенні Суду – ч.IV (D) пункт 177:

...події в Україні не мають прецеденту в історії Ради Європи. Характер і масштаби насильства, а також загрозливі заяви щодо державності України, її незалежності та самого права на існування становлять загрозу для мирного співіснування, яке Європа довгий час вважала само собою зрозумілим. Як уже зазначалося, ця небезпечна риторика іноді поширювалася й на інші держави-члени Ради Європи, зокрема Польщу, Молдову та країни Балтії. Ці дії мають на меті підірвати саму основу демократії, на якій базуються Рада Європи та її держави-члени, шляхом знищення індивідуальних свобод, придушення політичних свобод та відвертого нехтування верховенством права. У жодному з конфліктів, що раніше розглядалися Судом, не було такого майже загального засудження "грубого" нехтування державою-відповідачем засадами міжнародного правового порядку, встановленого після Другої світової війни, та таких чітких заходів, вжитих Радою Європи для санкціонування неповаги держави-відповідача до фундаментальних цінностей Ради Європи: миру, як уже підкреслювалося, але не менш важливого людського життя, людської гідності та індивідуальних прав, гарантованих Конвенцією.

ЄСПЛ констатував, що чинний в Росії політичний режим є несумісний із засадами існування держав Ради Європи, російська агресія не обмежується Україною, а є глобальною загрозою, яка ставить під сумнів саму ідею співіснування держав у правовому полі, а значить – несе екзистенційну загрозу не лише Україні, але й всій Європі.

При цьому в жодному з попередніх конфліктів, які розглядалися ЄСПЛ, не було настільки одностайного засудження з боку міжнародної спільноти кричущої зневаги держави-відповідача до засад міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни, а також настільки чітких заходів, вжитих Радою Європи проти неповаги цієї держави до основоположних цінностей Ради Європи.

У перекладі з юридичної мови це означає, що судді шоковані від хамської зухвалості росіян, які брутально та з особливим цинізмом порушують буквально всі можливі правила.

Яка реакція Росії У державі-агресорі на рішення ЄСПЛ відреагували цілком очікувано і заявили, що вважають його нікчемним і звісно ж не збираються виконувати. Іншого від росіян ніхто й не очікував, та радіти поки їм зарано.

Чому Росія все одно за все заплатить

Росія дійсно не виконує рішення ЄСПЛ з 2022 року, також 16 вересня 2022 року Росія поспіхом вийшла з Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і нині вважає, що може дозволити собі буквально все. Адже юрисдикція суду поширюється лише на країни, що ратифікували Конвенцію.

Через це російські ЗМІ та пропагандисти частково мають рацію, коли кажуть, що рішення ЄСПЛ нині має радше символічний характер. Але лише зараз, коли Росія ще має сили вести війну та підживлювати свою тепер офіційно злочинну агресію ресурсами.

Утім, Росія встигла наробити багато лиха, поки не вийшла з Конвенції, а ЄСПЛ – це інституція, яка грає в довгу та закладає основи для рішень та дій на роки вперед. Фактично воно фіксує протистояння між цивілізованим світом та Росією. А воно не на користь агресора, у якого ресурси вичерпуються і доволі стрімко.

Це означає, що незабаром Росія вже не зможе вести бойові дії, а це неминуче призведе й до краху режиму Путіна. І він про це добре знає, інакше не говорив би про це за першої ліпшої нагоди.

Вони весь час нас ховають. Самі скоро здохнуть там,

– Путін 27 червня нахвалював власну потужність на Євразійському економічному форумі в Мінську та протиставляє Росію ЄС.

Але радіти Путіну нема чого, бо заявлений ним ріст ВВП Росії у 2024 році в 4,3% – це відверті "потьомкінські села", а перегріта економіка та роздутий до неможливості ВПК вже пожирає соціалку та знищує цілі сектори економіки.

Нині ж, коли рішення ЄСПЛ зафіксувало офіційно злочинність російського режиму, мають зникнути останні аргументи у противників посилення санкцій проти Росії. А значить – наступний 18-й пакет зробить агресору ще болючіше і ще більше наблизить Росію до загибелі.

Путін також не вічний. Нині йому вже 72 роки (нагадаємо, Брєжнєв помер на 76 році життя, Сталін – на 74-му, Андропов – у 69, а Ленін – взагалі у 53). Тож рано чи пізно – режим Путіна паде і Росія опиниться в дуже скрутній та турбулентній ситуації. І тоді буде змушена заплатити за всі свої злочини.

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Власне, стараннями Путіна, вона вже там, але режим тримається на його авторитеті та репресіях. Коли ж тирана не стане (чи усунуть) недоімперія посиплеться та піде на новий цикл жебракування по світу та випрошування чергових "ніжок Буша". Таке в історії вже було багато разів і обов’язково станеться знову.

Через те, що Росія не співпрацює ані з ЄСПЛ, ані з Радою Європи, Європейський суд в сьогоднішньому рішенні також вказав, що майбутнє питання щодо справедливої сатисфакції вони повинні будуть розглядати в межах компенсаційного механізму, який зараз створює Україна (під егідою Ради Європи міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Російської Федерації проти України, RD4U – 24 Канал). Тобто зараз триває етап створення компенсаційної комісії, реєстр збитків вже функціонує і поступово наповнюється для того, аби був механізм майбутніх потенційних виплат, які б змогли отримати потерпілі від збройної агресії Росії,

– уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко пояснила, як буде працювати схема відплати.

Саме на цей період і розраховане рішення ЄСПЛ та інші майбутні рішення, дорогу яким воно відкриває (бо це лише етап для подальших справ і проваджень). Тому поки в умовній Гаазі будуть судити путінських сатрапів чи його самого (якщо він доживе), Росія і росіяни будуть розплачуватись за злочини, каятися і змінювати себе в кращий бік. Лише за цієї умови Україна та цивілізований світ зможуть їх з часом пробачити. Але також вони мають знати, що ніхто не забуде жодного життя, яке вони забрали.