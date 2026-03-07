Росія окупувала село на Сумщині і має ще 3 просування: оновлена мапа DeepState за 7 березня

Окрім того, вона окупувала село на Сумщині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Як змінилася карта фронту?

Аналітики DeepState оновили карту бойових дій увечері 7 березня. За їхніми даними, ворожі війська мають 3 просування. Усі вони – на Сумщині.

Так, окупанти просунулися поблизу Попівки та Високого.

Росія мала успіхи біля Попівки: дивіться на карті

Росія просунулася біля Високого: дивіться на карті

Також ворог просунувся у Комарівці.

Окупанти мали успіхи у Комарівці: дивіться на карті

На жаль, аналітики також пишуть, що Росія окупувала населений пункт Сопич. Це прикордонне село, де до війни проживало близько 300 осіб.

Окупанти взяли під свій контроль Сопич: дивіться на карті

Нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація, що окупанти викрали та вивезли до Брянської області 19 мешканців села Сопич. Вони раніше відмовились від евакуації України та залишилися у селі, а днями пропагандисти опублікували із ними інтерв'ю.

