Така стратегія перетворила райони, що колись вважалися безпечними, на "смертельні зони". Про це повідомили у The Telegraph.

Як нова стратегія працює на передовій?

Україна посилила застосування високоточних дронів, знищуючи російські системи протидії БпЛА. Це дозволило збільшити дальність ударів приблизно до 150 кілометрів від фронту.

Дрони постійно спостерігають, постійно завдають ударів. Це уповільнює їх, порушує їхній ритм і дає нам простір для контролю поля бою, не відправляючи людей на смерть,

– заявив український військовий.

У виданні зазначили, що Україна у 2026 році почала застосовувати важкі ударні дрони, зокрема систему "Немезис". Російські військові називають їх "Бабою Ягою" через здатність вночі атакувати системи РЕБ та ППО.

Удари по російських системах ППО, зокрема "Бук", "Тор" та "Панцир-С1", послабили оборону окупантів і змусили їх використовувати застарілу техніку.

В The Telegraph наголосили, що поки що усі спроби Росії послабити панування України в небі були здебільшого безрезультатними.

Що відомо про українські БпЛА?