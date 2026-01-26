Так, о 14:07 глава МВА Тимур Ткаченко повідомив, що над столицею перебувають ворожі БпЛА і закликав містян сховатися в укриттях. Лише пізніше у Києві залунав сигнал тривоги.

Дивіться також Лікарі 18 днів боролися за життя: у Києві помер рятувальник, який потрапив під повторний обстріл

Що відомо про дрони над Києвом?

Одні монітори пишуть, що попередньо, йдеться про три ударні дрони з камерою на ручному управлінні через Starlink. Інші зазначають, що це безпілотники-розвідники.

Засновник Monobank Олег Гороховський розповів, що бачив у Києві ворожий дрон. Той пролетів повз його будинок.

Пролетів за 20 метрів від мого вікна. Бачив його впритул,

– написав чоловік.

Чому тривогу оголосили після появи "Шахедів" у місті, пояснив екскомандир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник в ефірі День.LIVE. За словами військового, ймовірно, російський дрон летів на висоті нижче за 100 метрів, саме тому його було важко виявити.

Найгірший сценарій, каже військовий, якщо безпілотник зміг подолати маршрут до столиці без своєчасного виявлення. Якщо це відбулося, це дуже погано. Адже тоді це значить, що ворог знав розташування українських екіпажів ППО.

Російський дрон над Києвом: дивіться відео

До слова, раніше "Флеш" повідомив, що у Дніпрі зафіксували ворожий дрон, керований через Starlink. Мовиться про БпЛА БМ-35. Він пояснив, що на відміну від "Молнії", цей БпЛА "паливний" і може літати до 500 кілометрів.

Як загроза російських дронів зростає?