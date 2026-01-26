Трагічну новину повідомили в ДСНС України.

Читайте також Загинув молодий хлопець: Росія вгатила дроном по Одещині

Що відомо про Олександра Зіброва?

Під час обстрілу Олександр Зібров зазнав важких поранень: за словами колег, він захищав людей попри страшну небезпеку. Лікарі боролися за життя пожежника 18 днів.

Схиляємо голови у скорботі й у цей чорний день, розділяємо біль втрати із родиною та близькими Олександра. Він назавжди залишиться у нашій пам'яті й наших серцях!

– написав голова ДСНС України Андрій Даник.

За його словами, Зібров був сміливим і відважним вогнеборцем, люблячим чоловіком і турботливим батьком.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Зіброва. Вічна пам'ять!

Нагадаємо, у ніч на 9 січня росіяни здійснили масований удар по Києву. Внаслідок обстрілу в столиці загинули чотири людини, а ще понад 20 – зазнали поранень.

Росіяни продовжують бити по Україні: останні новини