Трагическую новость сообщили в ГСЧС Украины.
Что известно об Александре Зиброве?
Во время обстрела Александр Зибров получил тяжелые ранения: по словам коллег, он защищал людей несмотря на страшную опасность. Врачи боролись за жизнь пожарного 18 дней.
Склоняем головы в скорби и в этот черный день, разделяем боль утраты с семьей и близкими Александра. Он навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах!
– написал председатель ГСЧС Украины Андрей Даник.
По его словам, Зибров был смелым и отважным пожарным, любящим мужем и заботливым отцом.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Зиброва. Вечная память!
Напомним, в ночь на 9 января россияне осуществили массированный удар по Киеву. В результате обстрела в столице погибли четыре человека, а еще более 20 – получили ранения.
Россияне продолжают бить по Украине: последние новости
В ночь на 26 января враг использовал для атаки 138 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов. Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков на одной локации.
Оккупанты всю ночь терроризировали Запорожье. Вследствие вражеских ударов в Шевченковском районе города повреждено жилье – предварительно это около 10 домов (многоэтажные и частные).
Днем ранее под ударом россиян находился Харьков. Там повреждены 2 многоквартирных дома, частный дом, автомобиль. Пострадала 80-летняя женщина.