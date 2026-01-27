Про таке повідомив Бродівський міський голова Анатолій Белей.

Які результати замірів якості повітря?

Як поінформувала влада, станом на 12:00 радіаційний фон у Бродівській громаді залишається в межах норми.

Водночас поблизу місця влучання та на в'їзді в місто зафіксовано рівень оксиду вуглецю, який майже вдвічі перевищує норму – це наслідок горіння.

Водночас людям, які мають хронічні хвороби органів дихання або серцево-судинної системи радять максимально залишатися в приміщеннях.

У разі необхідності виходу на вулицю рекомендується використовувати одноразову захисну маску. Жителям села тимчасово не варто відкривати вікна для провітрювання.

Раніше в Бродівській міській раді пояснили, що причиною задимлення стало горіння нафтопродуктів. Через цю надзвичайну подію в Бродівській громаді ухвалили рішення призупинити очне навчання у всіх закладах загальної середньої освіти 27 та 28 січня 2026 року – школи переходять на дистанційний формат.

Що відомо про атаку на Львівщину?