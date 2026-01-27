У місті загорілися нафтопродукти. Попередньо, минулося без загиблих і поранених.

Який вигляд має місце прильоту російського дрона у Бродах?

Підрозділи ДСНС ліквідовують загоряння на об'єкті інфраструктури. До усунення займання залучили 36 одиниць спецтехніки та понад 130 надзвичайників.

Рятувальники оприлюднили кадри з місця влучання.

Наслідки удару по Бродах / Фото ДСНС

Через атаку фахівці зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне. Водночас радіаційний фон залишається у нормі. Мешканцям Смольного рекомендують не провітрювати приміщення, за можливості не виходити на вулицю.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією у Бродах 27 – 28 січня школи перейдуть на дистанційне навчання.

