Влада повідомила, що противник поцілив в об'єкт інфраструктури. Там виникла пожежа.
Чи є небезпечним повітря у районі Брод?
Глава ОВА Максим Козицький розповів, що в селі Смільне, що належить до Бродівської міської територіальної громади, – тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі. Його зафіксували фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Погіршення якості повітря пов'язане з атакою безпілотника по об'єкту інфраструктури у Золочівському районі.
"Ситуація контрольована. Радіаційний фон у нормі", – уточнив чиновник.
Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо треба вийти на вулицю, то краще з одноразовою маскою.
Мешканцям села рекомендують тимчасово утриматися від провітрювання приміщень.
Раніше у Бродівській міській раді уточнили, що задимлення виникло внаслідок згорання нафтопродуктів. Також у зв'язку з надзвичайною ситуацією у Бродівській територіальній громаді вирішили припинити навчальний процес в закладах загальної середньої освіти 27 – 28 січня 2026 року. Школи переводять на дистанційне навчання.
Які наслідки атаки Росії на Україну 27 січня?
- У ніч проти 27 січня ворог запустив 165 дронів. Сили ППО знешкодили 135 безпілотників. Не минулося без влучань.
- Масованої атаки зазнала Одеса. Там понад два десятки людей постраждали, зокрема діти. У місті зруйновані кілька житлових будинків, церква, дитячий садок, магазин. Також під ударом опинився об'єкт ДТЕК.
- Російські БпЛА атакували житловий сектор Краснопільської та Шосткинської громад на Сумщині. Загорілися будівлі господарського призначення та житлові будинки.
- Внаслідок російської атаки сталася пожежа у багатоповерхівці в Кривому Розі. Загорілася квартира на 6 поверсі житлової 9-поверхівки. Загиблих та постраждалих немає.